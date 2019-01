GUARANY DE SOBRAL EMPATA COM O BARBALHA NO JUNCÃO

Guarany de Sobral e Barbalha empataram em 1 a 1, no Estádio do Junco, em partida realizada às 16h. Olavio abriu o placar para o Barbalha ainda no primeiro tempo. Brunão, de pênalti, diminuiu para o GuaraSol na segunda etapa.





O Guarany de Sobral enfrenta o Floresta na próxima quarta-feira (16) no Estádio Domingão, às 16 h (horário local). Já o Barbalha tem pela frente o Atlético Cearense, também na quarta-feira (16), às 20h no Estádio Inaldão.