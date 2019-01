INSCREVA-SE PARA O I CURSO DE MONITORIZAÇÃO HEMODINÂMICA E PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA

Estão abertas as inscrições para o “I Curso de Monitorização Hemodinâmica e Parada Cardiorrespiratória” com o renomado Enfermeiro Raphael Marinho. As inscrições poderão ser realizadas até dia 05 de Fevereiro de 2019, através do link:

https://doity.com.br/curso-monitorizao-hemodinamica-e-parada-cardiorrespiratria





O curso será realizado no auditório do Departamento de Ensino e Pesquisa do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Sobral (SCMS), em período integral, iniciando as 08h.





Podem participar profissionais da saúde e ainda, quaisquer pessoas que tenham interesse pela temática.





O curso é de organização do Centro Técnico do Ceará e conta com o apoio do Grupo de Resposta e Ensino em Emergências Pré-Hospitalares (GREEPH).





INFORMAÇÕES: (88) 9 9239 0296