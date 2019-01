Confira a denúncia do internauta na íntegra:

"Boa tarde!









Gostaria de fazer uma denúncia para chamar atenção das autoridades.





Eu moro no interior, depois do Aprazível, na localidade conhecida por Pau D`arco. Aqui quando chega o fim de semana, a gente não consegue dormir com o barulho de som de carro, que vai até altas horas da noite, chegando até às 02:00 da madrugada."