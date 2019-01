IVAN FROTA ENTREGA DONATIVOS PARA CASA DE APOIO MADRE ROSA GATTORNO

Como acontece todos os anos, o radialista, Ivan Frota, realizou no dia 25 de dezembro de 2018, o Natal da Solidariedade no Palmeiras Country Clube, com objetivo de arrecadar alimentos não perecíveis para ajudar pessoas carentes.





Na última quarta-feira, dia 16 de janeiro de 2019, o comunicador Ivan Frota, juntamente com o Lions Clube de Sobral Ribeiro Ramos, entregou uma grande quantidade de alimentos na Casa de Apoio Madre Rosa Gattorno.





Esta casa tem como objetivo acolher os portadores de HIV/Aids de Sobral e o atendimento de mais de 46 cidades da região Norte do Estado, totalizando 2.800 pessoas atendidas. Fica localizado na Rua Maria Monte, nº 468, Bairro Domingos Olímpio, Sobral-CE.





O telefone de contato pra quem deseja conhecer este trabalho social e voluntário é (88) 3611 4249.





Este show só foi possível a parceria e a solidariedade do Sr. Edilson Frota, juntamente com toda a diretoria do Palmeiras Country Clube de Sobral, juntamente com toda a diretoria, e todos que participaram, realizando as doações.