MORADORES DO BAIRRO PADRE PALHADO SOFREM COM FALTA DE SANEAMENTO BÁSICO E COLETA DE LIXO

Internauta denuncia a falta de saneamento básico e coleta de lixo no bairro Padre Palhano, precisamente na rua Monsenhor Domingos.

Veja a denúncia na íntegra:

"Gostaria de denunciar a situação em que os moradores da rua Monsenhor Domingos, Bairro Padre Palhano, há 10 anos, ela não tem saneamento básico e nem coleta de lixo, vivemos com o esgoto a céu aberto, onde em algumas casos o esgoto proveniente das fossas feitas pelos moradores da rua da frente passa praticamente na calçada, proporcionando grande risco a saúde dessas pessoas e horrível a aparência para a rua. Não há coleta de lixo, as pessoas jogam o lixo em um terreno baldio e os garis veem quando a situação está crítica e queimam tudo, e assim tem sido nesses 10 anos.









Enquanto o calçadão do Boulevard do Arco é estendido até o aeroporto, para os turistas passearem e fazerem suas caminhadas, muitos sobralenses se encontram nessas situações, onde nem o direito básico como saneamento e coleta de lixo são atendidos. Enquanto se tem economia no uso de lâmpadas LED's é gasto em remédios nos postos de saúde aos doentes devido a contaminação.









A prefeitura antes de reformar o que já está funcionando, deveria priorizar o básico que ainda não funciona. Os cidadãos dos bairros precisam de qualidade de vida também."