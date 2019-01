Morre o apresentador Wagner Montes aos 64 anos

Também deputado estadual, ele estava internado para tratamento de uma infecção .

O apresentador e deputado estadual (PRB/RJ) Wagner Montes morreu neste sábado (26), aos 64 anos.





Wagner Montes morreu às 11h30, devido a um choque séptico e sepse abdomnial, segundo informações divulgadas por sua equipe de comunicação via Twitter. Wagner Montes estava internado há dois dias no hospital Barra D'Or.





Ele era casado com a também apresentadora Sonia Lima e muito conhecido pelo bordão "Escrachaaaa", para denunciar crimes.





Em novembro de 2018, o deputado estadual já havia sido internado no Hospital Barra D'Or, com um quadro de infecção urinária. Montes teve um infarto ao entrar em um avião em Foz do Iguaçu, em 13/11, e foi retirado da aeronava.





O apresentador foi atendido em um hospital na cdade, mas foi liberado para seguir tratatamento no Rio de Janeiro, onde foi internado para tratar uma infecção urinária.





Natural de Duque de Caxias, Wagner Montes era advogado, deputado estadual (PRB/RJ) e apresentador. Iniciou sua carreira em 1974, na rádio Tupi.





Em 1981, Wagner Montes sofreu um acidente de triciclo e teve de amputar a perna direita.





Como apresentador, ganhou fama no programa 'Aqui Agora', que apresentou na extinta TV Tupi, em 1979. Atualmente, ele trabalhava como apresentador do 'Balanço Geral' da Record TV, no Rio de Janeiro.





A saúde de Wagner Montes estava fragilizada. Em 2017, chegou a ficar afastado por causa de uma arritmia cardíaca. Passou 48 dias internado, 37 deles na UTI.





A Record TV divulgou nota de pesar pela morte do apresentador. Veja a íntegra.





"A Record TV lamenta o falecimento do nosso querido amigo e apresentador Wagner Montes neste sábado, 26 de janeiro de 2019.Conhecido pela irreverência e luta social que marcou seu trabalho ao longo de 35 anos como jornalista de TV, Wagner Montes foi um campeão de audiência e um dos apresentadores de maior sucesso na televisão brasileira. Expressamos nossas condolências aos familiares, amigos e admiradores do trabalho deste profissional que ajudou a escrever a história da televisão brasileira."





Formado em direito pela Universidade Gama Filha, Montes começou a carreira como repórter policial na rádio Tupi, no Rio de Janeeiro. Montes fez sucesso como apresentador do Aqui e Agora, e acabou sendo contratado por Silvio Santos para aquela que seria o embrião do SBT.





(R7)