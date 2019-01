NOTA DE ESCLARECIMENTO DO SAAE

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral (SAAE) informa que problemas eletromecânicos provocaram interrupção temporária no abastecimento da localidade Pau D’Arco, no distrito de Aprazível. O sistema foi normalizado no domingo (20/01) e a distribuição de água está sendo regularizada, gradativamente, em todas as áreas atingidas.





O SAAE pede a compreensão dos moradores e destaca que trabalha para garantir água para todos os moradores de Sobral com regularidade, qualidade e segurança.





Para reclamações, solicitações, sugestões ou esclarecimentos, a população pode entrar em contato com o SAAE pelos canais de atendimento: 0800.283.0195 - (88) 98841.23.77 (Whatsapp).