Novo tratamento contra câncer não precisa retirar mama: congela tumor

Israel desenvolveu um novo tratamento contra o câncer em que a mulher não precisa retirar a mama. E o melhor: ele já pode ser feito em vários países!





O Icecure, como é chamado, congela e mata o tumor. Ele foi criado pela empresa IceCure Medical, de Tel Aviv.





Trata-se de um dispositivo médico minimamente invasivo para o tratamento de tumores. A técnica, mais barata, começou a ser oferecida no final do ano passado, em Israel pelo Elisha Medical Center, um hospital privado localizado no norte da cidade de Haifa.





A professora aposentada Nelida Ivaldi, diagnosticada com um tumor no seio, passou pela terapia para congelar o tumor e ficou surpresa com a rapidez do procedimento do método, quase indolor.





A sessão demorou de 20 a 30 minutos e o procedimento é minimamente invasivo.





O tratamento está sendo testado desde 2014, de acordo com a Reuters.





Como





A crioablação é um processo que usa frio extremo para destruir o tecido.





O processo é feito com agulhas ocas que levam fluidos refrigerados, termicamente condutivos para a região próxima ao tumor.





Uma sonda de metal é inserida no seio e depois congela apenas o tecido alvo, deixando os tecidos saudáveis ilesos e uma pequena cicatriz que se cura em poucos dias.





Como não requer nada mais do que um ultrassom, o paciente pode voltar à sua vida normal assim que o tratamento terminar.





Custo





Eyal Shamir, CEO da Icecure, disse à Reuters que o tratamento é bem mais barato que o tradicional.





Custa em torno de US $ 4.000, quase R$ 16.000,00, isso representa um terço do custo de uma cirurgia de mastectomia média, garantiu.





O tratamento já está sendo feito comercialmente nos EUA, no Japão, no México e em vários países da Europa.

Ilustração de como a tecnologia da IceCure Medical congela os tumores usando uma sonda e temperaturas extremamente baixas





Quem pode fazer





De acordo com Elizabeth Sadka, vice-presidente de Clínica Regulatória e Qualidade da IceCure, os critérios para o tratamento dependem do estágio, o tamanho e a forma do tumor.





No câncer de mama deve estar no estágio 1 ou 2 e o tumor sólido deve ter menos de 1 centímetro, aproximadamente.





Com informações do Local12/CBS Newspath/Reuters