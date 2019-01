POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL PRENDE SUSPEITO DE ASSASSINAR TENENTE RAINER

A Polícia Civil de Sobral apreende menor suspeito de assassinar o Tenente Rainer, da Polícia Militar.





Um menor de idade (17) foi apreendido na manhã desta segunda-feira, dia 28, por Policiais Civis e já se encontra à disposição do Poder Judiciário.





Tenente Rainer foi baleado em uma suposta tentativa de assalto na manhã do dia 2 de dezembro de 2018. Foi socorrido para o hospital Santa Casa de Sobral, em seguida foi transferido para Fortaleza, vindo a óbito na madrugada de quinta-feira, dia 17 de janeiro do corrente ano.









A Polícia Civil de Sobral está de parabéns pelo excelente trabalho de investigação, que culminou com a apreensão do menor suspeito do crime. Vale ressaltar o apoio que a Polícia Civil teve da Polícia Militar para a elucidação do crime.