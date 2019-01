Policiais civis apresentam sugestões para intensificar combate aos ataques criminosos

A reunião contou com a presença do vereador Julierme Sena e do delegado-geral adjunto, Sérgio Pereira, com demais representantes da categoria nesta quarta-feira





Os policiais Civis Julierme Sena e Toni Brito, bem como outros colegas policiais civis, estiveram reunidos com o delegado-geral adjunto da Polícia Civil do Ceará, Sérgio Pereira dos Santos, nesta quarta-feira (9).





No encontro, apresentaram sugestões para a intensificação do combate aos ataques criminosos que tem ocorrido nos últimos dias nos municípios cearenses. Entre eles, a ampliação do Serviço de Apoio ao Policial (SAP), o pagamento de serviço extra e principalmente retaguarda jurídica para os policiais desempenharem suas funções.





O Delegado-Geral adjunto foi muito receptivo e que irá se empenhar, para atender essas demandas e analisar outras, que por questões estratégicas devem ficar sob sigilo.