Prédios públicos de Fortaleza e Maracanaú são atacados; no Eusébio, suspeito é morto e PM, baleado

Ônibus foram incendiados, equipamentos públicos foram depredados e tiros atingiram agência bancária em ações desde a noite de quarta-feira. Acompanhe em tempo real.





A agência do Bradesco na Rua Coronel Correia, no Centro de Caucaia, teve a fachada atingida por tiros na noite de quinta-feira (3).





A ação aconteceu por volta de 23h23. Os tiros quebraram parte da vidraça da agência.





Equipes da Polícia Militar estiveram no local.



A agência do Bradesco na Avenida Pontes Vieira, no Bairro São João do Tauape, foi metralhada na madrugada desta quinta-feira (3).





A ação aconteceu por volta de 23h23. Os tiros quebraram parte da vidraça da agência.





Equipes da Polícia Militar estiveram no local.





01:23

Detran da Maraponga atacado





O Detran localizado na Av. Godofredo Maciel, na Maraponga, também foi alvo de ataques. Há relatos de incêndio no local. Policiais estão à caminho.





01:18

Carros são incendiados em frente a delegacia em Pacatuba





Veículos que estavam estacionados em frente o 24º Distrito Policial, no município de Pacatuba, Região Metropolitana de Fortaleza, foram incendiados na noite desta quinta-feira (3).





A ação foi confirmada pela Polícia Militar. Não há informações de feridos.





01:07

Agência da Caixa Econômica na Avenida Francisco Sá é incendiada





A agência da Caixa Econômica na Avenida Francisco Sá, no Bairro Jacarecanga, em Fortaleza, foi incendiada na noite desta quinta-feira (3). Equipes da Polícia Militar estão no local.





00:56

Agência do Bradesco na Avenida Pontes Vieira é metralhada





A agência do Bradesco na Avenida Pontes Vieira, no Bairro São João do Tauape, foi metralhada na madrugada desta quinta-feira (3).





O ataque foi confirmado pela Polícia Militar e aconteceu por volta das 23h30.





Não há informações de pessoas feridas.





00:50

Ônibus escolar é incendiado em pátio de oficina em Tianguá





Um ônibus escolar foi incendiado no pátio de uma oficina no município de Tianguá, Região da Ibiapaba, na noite desta quinta-feira (3). O ataque aconteceu por volta de 21h30.





Conforme a Polícia Militar, um veículo prata, modelo Prisma, passou pelo local e jogou um líquido no veículo e em seguida ateou fogo.





Por conta das chamas, as janelas do micro-ônibus estouraram. O fogo foi controlado por moradores do entorno da oficina. O veículo ficou parcialmente destruído.





Ainda segundo a PM, a oficina onde o veículo estava estacionado presta serviços para a prefeitura do município, inclusive com a manutenção das viaturas da polícia. A polícia não tem informações se o fato teria ligação com o atentado.





00:07

Explosivos são encontrados dentro de carro e cruzamento é interditado na Barra do Ceará





Explosivos foram encontrados dentro de um carro no cruzamento das avenidas Coronel Carvalho com Francisco Sá, na Barra do Ceará, durante uma abordagem de rotina de agentes da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC).





De acordo com a Polícia Militar, os explosivos estavam dentro de um carro cinza. O carro estava sendo conduzido por um homem e um casal como passageiro. Durante a abordagem da AMC, o condutor se identificou como motorista de aplicativo, mas a informação não foi confirmada. Os três suspeitos foram conduzidos para a delegacia da região.





A área onde está o carro com explosivos foi isolada. Equipes da Polícia Militar e AMC estão no local. O esquadrão antibombas foi acionado para a ocorrência.





23:51

Ataque a Prefeitura de Maracanaú





O Palácio Municipal da Prefeitura de Maracanaú também foi alvo de ataque na noite desta quinta-feira (3). Uma das salas no térreo, que estava em reforma, foi incendiada. A ação não resultou em vítimas e o fogo já foi controlado.





00:00

Homem é morto ao tenta destruir radar em rodovia no Eusébio; PM também é baleado





Um suspeito foi morto ao tentar destruir um radar de velocidade que fica instalado na CE-010, na noite desta quinta-feira (03), no município do Eusébio, na Região Metropolitana. Uma viatura da Polícia Militar passava pela rodovia e teve troca de tiros. O suspeito morreu no local.





O PM foi baleado e levado para a UPA da região. Devido a gravidade dos ferimentos, o PM foi encaminhado para o Instituto Doutor José Frota, em Fortaleza.





23:30

Agência da Caixa Econômica é alvo de ataque na Pajuçara





Uma agência da caixa econômica foi incendiada, na noite desta quinta-feira(03), no bairro Pajuçara em Maracanaú, na Região Metropolitana.





22:22

Ministério da Justiça e Segurança Pública determina apuração e repressão imediatas aos crimes ocorridos no estado





O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, determinou, nesta quinta-feira (3), à Polícia Federal, à Polícia Rodoviária Federal e ao Departamento Penitenciário Nacional que tomem todas as providências necessárias para auxiliar o estado do Ceará no combate aos atos de violência ocorridos ao longo do dia. A decisão visa dar apoio imediato ao estado, solicitado pelo governador Camilo Sobreira de Santana.





Os órgãos atuarão na investigação e repressão aos crimes registrados, incluindo a disponibilização de vagas no sistema penitenciário federal. O ministro Moro sugeriu ainda ao governo do estado a formação de um gabinete de crise, com a integração das forças policias federais e estaduais.





Além disso, a Força Nacional foi mobilizada para se deslocar ao estado em caso de deterioração da segurança.





22:44

Atualização: Terminal de Messejana fica sem ônibus desde o início da noite





Desde as 6h da noite desta quinta-feira (3), os ônibus do terminal de Messejana foram recolhidos para a garagem.





Passageiros tiveram muita dificuldade no retorno para casa. Os poucos que ainda ficaram dentro do terminal, tentavam uma maneira para conseguir ir para suas residências.





Muitas ligaram para parentes, pediam carona ou pagavam valores acima do normal em corridas de mototáxi ou por meio de aplicativos de transporte.





21:30

Dois suspeitos são presos suspeitos de participar dos ataques na Grande Fortaleza





Na tarde desta quinta-feira (03), dois suspeitos foram presos após diligências realizadas pelas Polícias Civil e Militar. Uma das suspeitas, Lucivânia Vasconcelos Ferreira, de 32 anos, foi abordada por policiais militares, quando se deslocava pelo Parque São José em uma bicicleta, levando uma garrafa contendo gasolina.





No mesmo bairro, policiais civis prenderam Ademilton Ramom Martins Santos, de 19 anos, que tentou se esconder em um matagal da região. De acordo com as investigações, ele é suspeito de participar da queima de um coletivo, na Avenida Cônego de Castro, no início da tarde de hoje.





21:20

Terminal de Messejana está fechado





O terminal de ônibus de Messejana está fechado, sem circulação de ônibus.





21:15

Dezoito pessoas foram detidas por crimes registrados na Grande Fortaleza; sete foram ouvidas e liberadas





Onze pessoas, sendo sete adultos e quatro adolescentes, foram autuadas em flagrante por envolvimento nas ações criminosas registradas nessa quarta (02) e quinta-feira (03). Outras sete pessoas foram ouvidas e liberadas, mas seguem sendo investigadas.





A cúpula da segurança pública cearense e os chefes das Polícias Civil e Militar e Corpo de Bombeiros Militar, acompanham, desde a madrugada, a situação das ocorrências e estiveram reunidos desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira.





As investigações acerca das ações criminosas estão a cargo da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), com apoio de delegacias distritais e metropolitanas. As diligências seguem em andamento com equipes de policiais civis e militares e de inteligência e com suporte aéreo de helicópteros da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas da SSPDS.





Um grupo de cinco homens assaltou uma revendedora de carros na Avenida Santos Dumont, no Papicu e, na saída, ateou fogo a seis carros no local, de acordo com um funcionário da empresa. Na ação, foram feitos reféns.





"Tivemos a informação da invasão ao prédio e que atearam fogo a veículos da garagem e da oficina", disse o major Cruz, do Corpo de Bombeiros. Duas equipes foram necessárias para apagar o fogo, que começou por volta das 18h30.





Três carros foram totalmente destruídos e três tiveram perda parcial, segundo o major.





Um carro da Guarda Municipal que estava na concessionária, Renault, foi atingida pelo fogo.





Os homens levaram carteiras, alianças e celulares dos funcionários. (Foto: Thiago Gadelha)





20:28

Ônibus saem do Terminal Papicu sob escolta policial





Os coletivos que saem do Terminal do Papicu, estão sendo escoltados por viaturas da Polícia Militar, na noite desta quinta-feira (3).





20:01

Escolta policial e comboio devem atrasar horário dos ônibus, afirma Sindiônibus





Quando os veículos chegam aos terminais só saem novamente escoltados por viaturas da polícia. Para isso, é preciso que os ônibus façam o trajeto em comboio, o que implica demora no horário de chegada dos coletivos, segundo o sindicato das empresas de ônibus, o Sindiônibus.





19:54

Grande Fortaleza sofreu pelo menos 23 ataques entre a noite de quarta e esta quinta





Veja lista com as ações criminosas:





1- Incêndio a coletivo no bairro Edson Queiroz. O ônibus da linha 086 - Edson Queiroz/Papicu - foi o primeiro coletivo a ser atacado. Segundo o policial militar que atendeu a ocorrência, os criminosos mandaram o motorista descer do veículo e na sequencia atearam fogo. Ainda segundo o agente, o motorista ia fazer a última viagem do coletivo.





2- Incêndio a coletivo no bairro Parque Santa Rosa. O ataque aconteceu ao ônibus da linha 329 - Parque Santa Rosa - os moradores relataram que acordaram com muito medo. "Eu estava dormindo e acordei com o barulho. Olhei pra janela e vi o clarão. Chamei meu esposo e quando fomos ver já estava tudo pegando fogo", disse uma moradora que não quis se identificar.





3- Explosão em viaduto próximo ao bairro Metrópole, em Caucaia. Na BR-020 foi registrada uma explosão num viaduto da cidade. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no local foram encontrados explosivos e uma das colunas do equipamento teve a estrutura comprometida. Ninguém ficou ferido.





4- Incêndio a Topic em Caucaia. Na rua 114 no Conjunto Planalto Caucaia o veículo foi incendiado por volta das 3 horas. O corpo de Bombeiros foi acionado para o local.





5- Incêndio a 6 veículos em Horizonte. O ataque criminoso destruiu os veículos no estacionamento do Departamento Municipal de Trânsito de Horizonte (Demutran) nesta quinta-feira (3). O local fica na Rua Raimundo Alves da Silva, no bairro Planalto Horizonte.





6- Artefato inflamável em posto de combustível no bairro Damas. Um artefato de fabricação caseira foi arremessado contra um posto de combustível. Um funcionário conseguiu apagar o fogo e ninguém ficou ferido.





7- Tiros em agência bancária. A Coordenadoria Integrada de Operações (CIOPS) informou que tiros foram disparados contra a porta de uma agência bancária no bairro Otávio Bonfim.





8- Danos a cameras de videomonitoramento no bairro Barra do Ceará.





9- Danos a câmeras de videomonitoramento no bairro Bom Jardim.





10- Ataque a fotossensor no bairro Moura Brasil.





11- Ataque a fotossensor no bairro Messejana.





12- Ataque a fotossensor em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza.

13- Ataque a semáforo no bairro Quintino Cunha.





14- Ataque parcial a ônibus no bairro Bonsucesso, segundo o Sindiônibus.





15- Ataque parcial a ônibus no bairro Serrinha, segundo o Sindiônibus.





16- Incêndio a outro coletivo no bairro Parque Santa Rosa, na Avenida Côego de Castro, na manhã de quinta-feira (3).





17 - Ataque a ônibus no Barroso/Passaré





18 - Ataque a ônibus no Mucuripe





19 - Ônibus atacado no Castelão





20 - Ataque a ônibus no Planalto Airton Senna.





21 - Van incendiada no Sítio São João, perto do Condomínio José Euclides, em Messejana, na tarde desta quinta-feira (3)





22 - Ônibus de empresa de fretamento é queimado na Rua Santa Philomena, no Henrique Jorge, na tarde de quinta-feira (3)





23 - Caminhão de lixo foi incendiado e o fogo também atingiu um carro pequeno perto do Condomínio José Euclides, em Messejana





19:49

Passageiros se aglomeram na entrada do Terminal Papicu





Muitos passageiros se aglomeraram na entrada do Terminal do Papicu, na noite desta quinta-feira (3).





Com a frota de ônibus reduzida, os usuários têm dificuldade para retornar para casa.