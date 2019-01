Prefeitura de Sobral abre inscrições para o projeto Bolsa Atleta

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer (Secjel), abre inscrições para o Projeto Bolsa Atletas de Sobral, como parte do Programa #ocupaJuventude, visando garantir recursos para a manutenção pessoal de atletas em formação e de rendimento, oferecendo condições necessárias para que os jovens possam dedicar-se ao treinamento esportivo e participar de competições que permitam o desenvolvimento de suas carreiras. A inscrição deve ser efetuada online, mediante o preenchimento de formulário eletrônico e anexação de documentos. As inscrições vão até o dia 24 de fevereiro.





O projeto disponibilizará, ao todo, 100 bolsas divididas em duas categorias: Nível I – com foco em formação de novos atletas e participação, são 50 bolsas no valor de R$ 200,00; e Nível II – com foco no rendimento esportivo em competições municipais, regionais, estaduais, nacionais chanceladas pelas federações ou confederações das respectivas modalidades esportivas, são 50 bolsas no valor de R$ 400,00.





Para solicitar inscrição e participar do processo seletivo, o atleta deverá atender e comprovar os seguintes requisitos: ser atleta brasileiro nato ou naturalizado; ser residente no município de Sobral (CE); praticar modalidade esportiva com frequência, sendo no mínimo 2 vezes por semana; comprovar vínculo esportivo com instituições e organizações da área esportiva tais quais associações, clubes, federações e escolas; ter entre 14 e 29 anos de idade.





Na página online estão disponíveis todos os detalhes sobre o projeto e as informações necessárias para acessar o edital e os seus termos anexos, bem como, quais serão os critérios de avaliação. “A estratégia é garantir a permanência e o efetivo treinamento e participação em diversas competições locais, regionais e nacionais dos jovens atletas, para que eles tenham condições de se dedicar ao esporte com uma perspectiva de rendimento e garantia de cidadania através dos esportes”, afirmou o secretário da Secjel, Igor Bezerra.









(Site da Prefeitura de Sobral)