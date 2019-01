Prefeitura de Sobral abre inscrições para o Projeto Bolsa Universidade 2019

Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer (Secjel), integrando o Programa #ocupaJuventude, torna pública as inscrições para o Projeto Bolsa Universidade de Sobral 2019. Contemplando estudantes universitários que estejam cursando o 1º e 2º semestre, o projeto atende preferencialmente jovens moradores dos distritos de Sobral e egressos da rede pública de ensino médio. As inscrições vão até 22 de fevereiro.





O candidato deve preencher formulário de inscrição online, anexando todos os documentos exigidos no edital. Serão oferecidas 350 bolsas no valor mensal de R$ 400,00, a ser concedida durante dez meses em 2019.





Com o Projeto Bolsa Universidade de Sobral, o aluno tem a garantia de auxílio para moradia, alimentação, transporte e material didático. “A proposta é garantir a permanência dos jovens no ensino superior, tendo em vista a grande evasão que ocorre principalmente nos primeiros semestres do curso”, explicou o Secretário da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer, Igor Bezerra.





O Projeto Bolsa Universidade de Sobral tem como finalidade melhorar as condições de permanência no ensino superior dos estudantes egressos da rede pública de ensino, por meio de auxílio financeiro, a ser concedido através de bolsa a alunos universitários.