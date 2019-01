Receita Federal quer novo concurso em 2019

Oportunidades solicitadas são para as carreiras de auditor-fiscal e analista tributário. Iniciais do concurso serão de até R$ 16,2 mil.

Uma das autorizações mais esperadas para 2019 é a do concurso da Receita Federal do Brasil. O órgão sofre com uma grande defasagem de pessoal e, se o quadro não for ampliado, a qualidade dos serviços prestados à população será afetada gravemente, conforme já foi apontado pelo Tribunal de Contas da União (TCU).





A última solicitação encaminhada é para o preenchimento de 5.000 vagas, de acordo com o diretor do Departamento de Relações de Trabalho no Serviço Público, Paulo de Tarso Cancela Campolina de Oliveira.





21.237 é o número de postos de trabalho em aberto, segundo último levantamento, em agosto de 2018





Desse déficit de servidores, 11.197 são de auditores e 10.040 de analista. A situação pode ficar mais crítica, ainda mais que cerca de 20% do pessoal já está apto a se aposentar.





Pedido é para 5 mil vagas





A solicitação do concurso da Receita Federal é para 3.000 oportunidades de analista-tributário de 2.000 de auditor-fiscal.





Ambas as carreiras aceitam profissionais com formação superior completa em diversas áreas de atuação. O salário inicial corresponde a R$ 16.201,64 e a R$ 9.714,42, respectivamente, já incluindo o vale-alimentação de R$ 458.