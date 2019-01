Segurança é reforçada em Fortaleza e ataques se concentram em municípios cearenses

Com o reforço da Força Nacional em Fortaleza e Região Metropolitana, criminosos voltaram a a direcionar ataques em cidades do interior cearense. Um prédio do Departamento Nacional de Obras Contras as Secas (DNOCS) foi incendiado na madrugada deste domingo (6) no município de Marco, na região Norte do Ceará.





Em Acaraú, a sede da Prefeitura foi alvo de ataques e teve um ônibus destruído. Outro ataque foi registrado em Jijoca de Jericoacoara, onde criminosos atearam fogo uma área utilizada como estacionamento pela Prefeitura local. Um ônibus e um carro de passeio foram atingidos pelas chamas.





Em quixadá, um casal tentou incendiar durante a madrugada de hoje um veículo da PM que estava em uma oficina, mas o proprietário percebeu a movimentação e agiu, evitando o incêndio.





Na praia do Pecém, em Caucaia, bandidos tentaram incendiar o posto do Bradesco, mas a população agiu rápido e conseguiu apagar o artefato que foi jogado na parte interna do banco.