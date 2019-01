SOLIDARIEDADE: FAZER O BEM MUDA TUDO!

"Estamos pedindo ajuda pra esses dois irmãos: Nailson e Narcilio.





Nailson (cadeira) com apenas 24 anos, há um luta contra um câncer raro, com tumores no fígado, estomango e no reto. Está fazendo quimioterapia no hospital Santa Casa de Sobral, precisa de ajuda para comprar medicação.





Narcilio (cama), 28 anos, há dois meses sofreu um acidente de moto, passou dois meses no hospital, sendo um mês na UTI, diagnosticado com lesão cerebral, deixando-o acamado. Está se alimentando com alimentação especial, por sonda, pois está desnutrido, usando fralda e medicação controlada.





Se você puder nos ajudar com alimentos, fralda M, material para curativo, material de higiene. Se alguém puder doar cadeira de rodas ou uma cadeira de banho, estamos necessitando, o u qualquer valor já nos ajuda muito.





Depósito na conta abaixo:





Caixa Econômica Federal





Agência 3572





Operação: 013





Conta:8247-4





Angelica Bezerra Rodrigues





CPF 03659971103 (Esposa do Nailson)





Telefone pra contato pra doações: ( 88) 99484.6747"