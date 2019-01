Madrugada de terror em Sobral!



Bandidos colocaram fogo na estação do VLT da praça do Pirulito, localizada no bairro Alto da Brasília. Felizmente, ninguém ficou ferido.





O sinistro foi registrado por volta das 01h deste sábado (5).





Os criminosos conseguiram fugir em rumo ignorado.





Veja o vídeo:

(Sobral 24 horas)