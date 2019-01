TODOS OS DETENTOS DE SANTANA DO ACARAÚ SÃO TRANSFERIDOS

Ao todo, 42 presos foram transferidos, sendo 36 homens e 6 mulheres. A transferência aconteceu na noite desta quinta-feira (10). 30 Policiais Militares participaram da operação.

A Secretaria Estadual de Administração Penitenciaria determinou na noite desta quita-feira (10), a transferência de todos os detentos da cadeia pública de Santana do Acaraú, a ação contou com a participação de 30 Policiais Militares da Secretaria de Justiça, da Policia Rodoviária Estadual, Força Tática e os PM do destacamento local. Foram utilizados um micro-ônibus e uma van para a transferência dos detentos.





Fechamento de vias - A ação teve inicio por volta das 17h e terminou as 19h, policiais fecharam todas as vias que davam acesso ao prédio, segundo declaração da PM, a transferência de presos já ocorreu em diversos municípios da região e faz parte do plano da SAP, implantado recentemente em todo o estado. Não há informação sobre o destino dos presidiários.





Populares – Centenas de pessoas se aglomeravam nas proximidades da cadeia pública, que está localizada no centro da cidade, parentes dos presos se manifestaram com choros e lamentos, a polícia estava preparada para conter qualquer tipo de manifestação no local (assista o vídeo).





Cadeias públicas são fechadas no Interior





Segundo o Jornal Diário do Nordeste, o governador Camilo Santana (PT), afirmou que a segurança foi reforçada no interior do Estado, onde, segundo Camilo, os ataques passaram a se concentrar com mais intensidade. O governador disse que, com a ajuda da Justiça estadual, está conseguindo transferir presos que estão em cadeias do Interior para penitenciárias da Região Metropolitana de Fortaleza.





"Sobre o Interior, nós temos um monitoramento a cada 12 horas para avaliar a situação de cada cidade", afirmou.





"Nós fechamos cadeias públicas do Interior e transferimos presos para penitenciárias da Região Metropolitana. Fomos lá na cidade de Marco, onde tivemos muitos ataques, fechamos a cadeia e trouxemos os presos para cá", completou.





Além de Marco, outra cidade do Vale do Acaraú que teve transferência de presos foi Morrinhos, onde houve diversos ataques a órgãos públicos, privados e patrimônio públicos.





Segundo o DN a Secretaria de Administração Penitenciária, informou por meio de nota que "por razão de segurança, os detalhes sobre a transferência de presos são sigilosos".

"Sentimento de agradecimento" por Moro





Em meio à crise de segurança, Camilo Santana ainda disse que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, é um aliado contra o crime organizado e que mantem constantemente diálogo com Moro e o ministro da defesa.





"Meu relacionamento está tudo bem. Sentimento de agradecimento. Eu tenho mantido contatos diários com ministro Sérgio Moro e com o ministro da Defesa. Estou em contato permanente com eles e estou feliz, pois eles ficaram à disposição de ajudar o Estado", concluiu.

