VEÍCULO VW GOLF É TOMADO DE ASSALTO EM SOBRAL

A onda de assaltos não para na cidade de Sobral!



Um veículo VW Golf de cor preta e placas ORO-4436 foi tomado de assalto na noite de ontem (2), por volta das 22:30h, próximo ao posto de combustível da Loura Construções, na saída de Sobral para Meruoca.









O roubo





A vítima transitava em seu veículo sentido Meruoca/Sobral, quando nas proximidades do posto de combustível "Loura Construção", tinha uma Toyota Hilux de cor preta atravessada no meio da via pública, impedindo o trânsito de veículos. A vítima reduziu a velocidade, quando surgiram três elementos armados de pistolas de trás da hilux. Os bandidos anunciaram o roubo, subtraindo o veículo e vários pertences da vítima.





Logo após o roubo, os criminosos fugiram, tomando rumo ignorado.





Quem souber informações do paradeiro do veículo roubado, ligar para o telefone da polícia (190). O sigilo das informações é 100% garantido.





(Sobral 24 horas)

Foto ilustrativa