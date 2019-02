Advogados do jornalista Wellington Macedo pedem indenização por assédio judicial

Em audiência ocorrida nesta terça-feira, diretores de escolas do Município escutaram dos advogados do jornalista Wellington Macedo que agora estão sendo processados por danos morais, em virtude do assédio judicial que sofreu.





Os diretores foram pegos de surpresa e agora terão que contestar o pedido formulado pelo jornalista, já que, nas palavras dos advogados “o abuso de ação praticado pelos autores, de forma concatenada, com argumentação fática praticamente idêntica e sem mesmo a delimitação do que teria causado o suposto dano moral somada à propositura de inúmeras ações, utilizando-se de advogados ligados à gestão pública municipal de Sobral, denunciado pelo vídeo intitulado “Educação do Mal”, demonstra a prática de ASSÉDIO JUDICIAL, cuja simples definição demonstra a atitude desleal dos autores:





“Assédio judicial é uma ação coordenada de processos judiciais, transformando-os em instrumentos de perseguição e intimidação.”