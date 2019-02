Anderson Batatais está fora do Guarany de Sobral; Clube busca novo treinador

O paulista Anderson Batatais não é mais técnico do Guarany de Sobral. O treinador estava no clube desde o início desta temporada, onde teve 2 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. A decisão foi tomada pela diretoria após uma reunião realizada nesta segunda-feira (25) entre o treinador e a diretoria do bugre.





De acordo com a nota divulgada pela assessoria de comunicação da equipe, o Guarany de Sobral enfrentará o Ferroviário sob comando interino. O auxiliar técnico Sinclair Garcia, que foi contratado após a saída de Dema, ex-auxiliar de Anderson, deve assumir o posto de treinador interino.





A diretoria de futebol do bugre busca um nome de peso para comandar o time sobralense. Entre torcedores surgem os nomes de Filinto Holanda, que subiu a equipe para a Série A do estadual no ano passado e Oliveira Canindé, campeão da Série D do brasileirão com o Guarany.





O Cacique do Vale encara o Tubarão da Barra no próximo sábado (2), às 16 horas, no Estádio do Junco, em Sobral. A Rádio Coqueiros Fm e o Sobral Portal de Notícias transmitirão o jogo AO VIVO.





Reportagem de Thales Menezes / Sobral Portal de Notícias| Foto: Amaral Torquato / GSC