Brasília: sessão solene inaugurou trabalhos legislativos de 2019

O Congresso Nacional iniciou nesta segunda-feira, 04, os trabalhos legislativos de 2019, em sessão solene conjunta da Câmara e do Senado. A 1ª sessão legislativa, realizada no plenário da Câmara, contou com a presença de parlamentares eleitos e reeleitos das duas casas para a 56ª legislatura.

Durante a sessão, o deputado federal Moses Rodrigues (MDB-CE) falou sobre suas expectativas para os próximos quatro anos. “Serão anos de transformação. É preciso que o país retome o desenvolvimento, para que possamos gerar empregos. Como o Ministro Dias Toffoli disse em seu discurso: a prioridade dos parlamentares hoje é ‘construir o Brasil que o povo espera’, destacou Moses.





Durante a solenidade foi lida uma mensagem do presidente Jair Bolsonaro, que se recupera de uma cirurgia em São Paulo. A sessão foi presidida pelo Presidente do Congresso Nacional, Senador Davi Alcolumbre, e contou com a presença do Presidente da Câmara Federal, Deputado Rodrigo Maia, do Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Dias Toffoli, do ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e além de representantes do executivo e judiciário.