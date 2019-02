CAMOCIM-CE: TRAFICANTE CONTRATA CRIANÇAS PARA TRANSPORTAR DROGAS. PELO TRABALHO ELAS GANHARIAM UM COPO DE SUCO

É triste mais infelizmente é verdade! Duas crianças de 10 e 12 anos foram apreendidas por pm’s da Força Tática sob a acusação de tráfico de drogas aqui em Camocim. Em contato com o Camocim Polícia 24h os pm’s que atenderam a ocorrência confessaram que ficaram perplexos e revoltados diante tamanha crueldade ocasionadas pelos traficantes aqui em nosso município.









Apreensões





Era por volta das 11h20 de sábado, 23, ocasião em que os pm’s patrulhavam pelo Centro da cidade e quando passaram pelo cruzamento das ruas Alcindo Rocha com Humaitá viram quando duas crianças jogaram um embrulho no chão ao perceberem a viatura da polícia. Os militares juntaram o embrulho e dentro tinha 19 pedras de crack já embaladas para a venda. Os pm’s ficaram revoltados quando as crianças falaram que haviam sido contratados por uma traficante que reside próximo a Cohab. Eles levariam a droga para outro menor que já estaria esperando nas proximidades da Praça do Ódus, local onde a droga seria comercializada. Pelo trabalho de transporte da droga os menores de 10 e 12 anos ganhariam um copo de suco cada um. Triste fato!









Audiência de custódia





Vale ressaltar que muitos desses médios e pequenos traficantes são os mesmos que contratam essas crianças para este tipo covarde de atividade confiando nas falhas de nossas leis. Grande parte desses médios e pequenos traficantes foram presos recentemente e já estão a maioria em liberdade. Uma boa parte desses traficantes passam no máximo quatro dias presos e são liberados através dessa famigeradaaudiência de custódia. Lamentável a situação que se encontra nossa sociedade.





As duas crianças (acompanhadas de seus pais) foram conduzidas para a DPC de Camocim onde foram tomadas as providências cabíveis ao caso. A Delegada plantonista ressaltou que irá investigar o caso a fim de chegar até a mulher responsável pela contratação das crianças.





Efetuaram as apreensões: Subtenente Marcos, Sgt Flávio e Cb Moreira





Camocim Polícia 24h