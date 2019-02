Cientistas de empresa israelense garantem cura para o câncer em um ano

Cientistas da Accelerated Evolution Biotechnologies Ltd. (AEBi) — uma empresa de biotecnologia israelense — afirmam que a cura para o câncer pode ser obtida dentro de um ano.





Ainda que pareça altamente improvável, os pesquisadores de Israel afirmaram ao jornal Jerusalem Post que “acreditam que [eles] oferecerão, em um ano, uma cura completa para o câncer”.





De acordo com a matéria publicada no jornal, o tratamento é chamado de “MuTaTo” ou “multitarget toxin” (toxina com múltiplos alvos, em tradução livre).





A técnica consiste de pequenas cadeias de aminoácidos chamadas peptídeos, desenvolvidas pelos cientistas, capazes de se conectar a vários locais de uma célula cancerígena de uma só vez.





Com isso, não há tempo suficiente para que as células cancerígenas sofram novas mutações, o que torna os peptídeos tóxicos para as mesmas, além de acelerar a eliminação do câncer, ou assim afirmam os cientistas.





A abordagem foi, ao que tudo indica, testada em roedores durante o estudo, cujos resultados são “consistentes e repetitivos” — e agora os pesquisadores querem começar os experimentos em humanos.





Segundo o Canal Tech, os cientistas da empresa de Israel estão confiantes de que esta cura será eficaz a partir do primeiro dia, com duração de apenas algumas semanas e quase (ou completamente sem) nenhum efeito colateral.





(Renovamídia)