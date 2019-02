Colombiano é preso no Aeroporto de Brasília com cocaína preta

Os cerca de 4kg da droga estava camuflada, envolta em uma mala. Passageiro preso vinha de Manaus e tentava embarcar para Lisboa.





Um passageiro colambiano de 40 anos foi preso, nesta quarta-feira (27/1), no Aeroporto de Brasília, com cerca de 4kg de cocaína preta. Com o homem, a Polícia Federal também apreendeu 485 euros e 903 mil pesos colombianos em espécie.





Natural de Urrao, na Colômbia, o passageiro desembarcou em Brasília de um voo que vinha de Manaus e tentava embarcar para Lisboa.





No entanto, em fiscalização de rotina, policiais federais verificaram, nas imagens do aparelho de raios X, a presença de "substância orgânica suspeita" na mala do colombiano.





A droga estava envolta na mala, para dificultar a identificação. O suspeito foi preso em flaagrante depois que testes preliminares deram positivo para cocaína.





Trata-se de uma mistura da pasta-base do entorpecente com outras resinas e substâncias que disfarçam o odor e a aparência, daí a coloração mais escura que dá o nome pelo qual a droga é conhecida.





O homem foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal em Brasília e responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas.





