COMO OS HOMENS ACABAM COM O AMOR DE SUAS ESPOSAS GRADUALMENTE

Não existe amor se não houver esforço. Será que ele anda faltando em algum desses pontos?

Uma linda cerimônia, uma festa de casamento dos sonhos com todos os detalhes de decoração impecável, tudo conforme o planejado para ser inesquecível. Convidados elegiam o bom gosto e parabenizam os noivos, os pais de ambos não cabem em si de tanta alegria, os noivos irradiam felicidade.





Sim, de fato é lindo e os votos de felicidades são verdadeiros, quem não se emociona? Acontece que o inesperado pode acontecer, o casamento tão lindo e feliz acaba, como se o amor tivesse se derretido. Fica difícil acreditar que após os votos de compromissos ditos no altar de suportar tudo, mas permanecerem juntos acabe sendo desfeito.





Não é possível indicar quem é o mais descuidado na relação, ao ponto de fazer com que o outro desista do casamento, mas na maioria dos casos, os homens não alimentam o relacionamento e podem acabar com o amor de suas esposas de maneira gradual.





A admiração, a paixão, o prazer de estar um na companhia do outro e o desejo de unir suas vidas, seus interesses quando se casam, é o amor falando mais alto, pedindo no coração a presença do outro, mas tudo isso pode com o tempo dar lugar a mágoa, o ressentimento e depois a inevitável separação, quando não conseguem mais conviver juntos por conta da infelicidade.





Veja alguns comportamentos do homem que pode acabar com o amor que a esposa sente por ele:





1. Falta de atenção





Mulher é sinônimo de força, superação, determinação, mas precisa de atenção e carinho. Quando o marido não nota o novo penteado, a roupa nova, o belo jantar que ela tanto se esforçou para preparar e nem agradece, certamente a esposa vai perder o entusiasmo de investir nesses simples gestos, concluindo que o marido não se importar. Cuidado, esse é o alerta ligado para o desgaste.





2. Falta de elogios





É bom para a mulher, ouvir elogios do esposo, não precisa exagerar para não parecer artificial, mas no dia a dia, reconhecer a dedicação da mulher é bom, principalmente destacando as qualidades.





3. Falta de romance





Muitos maridos dizem “cumprir com as obrigações” se referindo ao sexo. Não é essa a questão, falta de romance é deixar de namorar, ter atitude romântica, sair só os dois para jantar, levar flores, enviar mensagens calientes entre outras possibilidades. A rotina cansa e pode esfriar o relacionamento.





4. Críticas excessivas





Tem marido que critica a mulher em tudo, reclama até do que ela faz pela família sem nenhuma razão, jogando as frustrações nos ombros da esposa. Basta se colocar um pouco no lugar dela e saberá que ninguém gosta de viver assim.





5. Comparação





Se tem uma coisa desagradável é o homem comparar a mulher com as esposas dos amigos. Antes de fazer isso, é bom o marido parar e pensar se a esposa do amigo é de fato tão perfeita e se for, ele mereceu por ter conseguido conquistá-la. Talvez esse homem tenha em casa uma esposa maravilhosa, mas com tantas comparações, ela deixa de se dedicar porque fica triste.





O homem que cuida e cativa a esposa, tem sempre ao seu lado uma mulher dedicada, amorosa e companheira para todas as horas.





