DENÚNCIA DO INTERNAUTA!

Internauta faz denúncia contra o Instituto IGS, órgão que presta serviços à Prefeitura de Sobral.

Veja a denúncia na integra:

"Quero prestar minha indignação contra esse IGS Instituto para gestão e saúde que presta serviço para secretaria da saúde de Sobral era pra eles ter pago o retroativo dos funcionários no começo do ano passado e até agora não repassaram e ficam só enrolando já tem 2 retroativos dentro o do ano passado e já desse ano não sei se são eles que não querem pagar ou ordem do prefeito só queremos informar que os funcionários precisam!"