DENÚNCIA: PROFESSORAS TEMPORÁRIAS DE LICENÇA MATERNIDADE AINDA NÃO RECEBERAM O 13º SALÁRIO

Internauta denuncia que a Prefeitura de Sobral ainda não efetuou o pagamento do 13º das Professoras Temporárias que estão de licença maternidade.

Veja a denúncia na íntegra:

"Bom dia ! Gostaria de saber a você poderia fazer uma pergunta a secretaria de educação de sobral através do seu blog .





"Gostaria que a prefeitura de Sobral desse uma reposta às professoras temporárias que estavam na licença maternidade e que não receberam o 13 salário, onde os mesmos tiveram que ser perdidos através de processos onde já passaram por toda fase e está no aguardo apenas da liberação na prefeitura ! gostaríamos de saber o que falta para liberar esse dinheiro ?!









Queríamos apenas uma resposta do secretário de educação pois as professorar com crianças recém nascidas sem décimos nessa condição de ficar esperando apenas a liberação!"