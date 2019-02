Domingo de treino para o Guarany S.C/UNINTA  

Na chuvosa tarde deste domingo (17), a equipe do Guarany S.C/UNINTA realizou um treinamento no estádio do Junco, em Sobral. A atividade aconteceu com os portões fechados, teve início às 16h e contou com a presença de todo o elenco, inclusive, o lateral Adriano Apodi e o volante Jefferson Ceará, ambos contratados na última sexta-feira (15).

Na ocasião, o Departamento Médico avaliou os atletas Piauí, Alex Maranhão e Azul, que irão ser submetidos a exames de ultrassom, nesta segunda-feira (18). O atacante Azul e o defensor Alex Maranhão apresentam uma maior evolução e podem ser liberados para o jogo contra o Ceará, que acontece na quarta-feira (20), às 20h, na Arena Castelão.





A equipe do Guarany S.C/UNINTA volta a treinar na segunda-feira (18), com portões fechados, a partir das 16h, no estádio do Junco. Na terça-feira (19), o elenco treina pela manhã, também com portões fechados. Pela tarde o Cacique do Vale embarca para a Capital, com saída prevista para às 13h.