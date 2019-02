ESCOLINHA RANCHO FLASH JOGOU COM A ESCOLINHA DO FORTALEZA. CONFIRA AS FOTOS

Sábado dia 23 de fevereiro, aconteceu um Amistoso entre a Escolinha Rancho Flash x Escolinha do Fortaleza, a partida foi realizada na capital Cearense, no Arena Center. A partida foi disputada em 4 tempos. Os 2 primeiros tempos pela categoria sub9 com o placar de 0 x 0, em seguida 2 tempos para a Categoria Sub 7 que saiu com o placar de 2 x 0, vitória do Fortaleza.





Na ocasião, os atletas da Escolinha Rancho Flash realizaram uma visita ao CT RIBAMAR BEZERRA, para a garotada foi uma experiência inesquecível.





Venha você também fazer parte desse time de Sucesso. Participe da Escolinha Rancho Flash.





Professores: Adam Bruno - CREF 008074-G/CE

Lucas Pacelli - CREF 009850-G/CE





Contatos: (88) 9 9921.4434 / (88) 9 9685.4849.