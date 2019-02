GRAVE ACIDENTE DE TRÂNSITO NA CE 178 DEIXA DOIS MORTOS

Dois veículos de passeio, um Fiesta e um hyundai Creta colidiram e o motorista e uma passageira do Fiesta morreram na hora, a motorista do Creta ficou presa nas ferragens, mas estava consciente.





Um grave acidente foi registrado na manhã desta terça-feira (26), no KM 85 da CE 178, divisa entre Santana do Acaraú e Sobral, o sinistro deixou dois mortos e pelo menos três mulheres feridas, uma delas, a motorista do Creta, Abigail Araújo, natural de Santana do Acaraú, ficou presa nas ferragens.





A colisão entre um Fiesta cinza e um Hyundai Creta ocorreu por volta das 7h da manhã, segundo declaração de uma testemunha, o Creta viajava de Sobral à Santana do Acaraú e o Fiesta seguia viagem de Acaraú à Sobral com pessoas para atendimento médico. O impacto foi tão violento que ambos os carros ficaram destruídos, o motorista do Fiesta e uma passageira que estava no banco traseiro e sem o cinto de segurança morreram no local.





A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foi acionada, juntamente com o SAMU e Corpo de Bombeiros, segundo declaração da PM a senhora que ficou presa nas ferragens do Creta estava consciente e teve apenas uma pancada na cabeça. Pelo menos mais quatro pessoas estavam no Creta e todas conseguiram sair do veiculo e tiveram ferimentos leves.





Com informações do portal Tribuna dos Vales