NÃO FIQUE DESEMPREGADO(A)! 148 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (17) EM SOBRAL

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Ajudante de carga e descarga de mercadoria 06
Ajudante de motorista 01
Assessor de microcrédito 01
Assistente administrativo 02
Assistente de mídias sociais 01
Atendente de balcão 01
Atendente de mesa 02
Atendente do setor de frios e laticínios 02
Auxiliar administrativo 01
Auxiliar de cozinha 01
Auxiliar de limpeza 02
Auxiliar de linha de produção 02
Auxiliar de marceneiro 01
Auxiliar de mecânico de autos 01
Auxiliar técnico de refrigeração 01
Barman 01
Confeiteiro 02
Consultor de vendas 05
Coordenador de administração de pessoal 01
Coordenador de eventos 01
Garçom 01
Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados 01
Mecânico de automóvel 02
Mecânico de manutenção de máquinas industriais 01
Mecânico de refrigeração 01
Montador instalador de acessórios 01
Motofretista 01
Motorista entregador 01
Nutricionista 02
Operador de caixa 08
Pasteleiro 01
Pedreiro 08
Promotor de vendas 01
Repositor - em supermercados 01
Representante comercial autônomo 01
Salgadeiro 02
Servente de pedreiro 01
Supervisor de vendas comercial 01
Técnico de enfermagem 01
Técnico de operações de telecomunicações 01
Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação 01
Vendedor de serviços 02
Vendedor porta a porta 06
Vendedor pracista 11
Total 92
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Armador de estrutura de concreto 01
Estoquista 02
Operador de vendas (lojas) 03
Trabalhador polivalente da confecção de calçados 50
Total 56
