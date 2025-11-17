INUSITADO! Cadeirante armado com f4ca tenta assaltar ônibus e é preso pela segunda vez

Um cadeirante, de 35 anos, foi preso novamente em Fortaleza nessa sexta-feira (14/11), apenas dez dias após ter sido detido pela primeira vez.

Segundo a Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), ele é suspeito de tentar cometer uma série de ass4ltos na Avenida Augusto dos Anjos, no bairro Parangaba.





De acordo com os agentes, o homem estava arm4do com uma f4ca quando tentou roubar uma farmácia e, em seguida, um ônibus da empresa São José.





Testemunhas relataram que ele arrancou a placa do coletivo e arremessou uma pedra contra o para-brisa, danificando o veículo. O suspeito foi localizado ainda na região e preso em flagrante. Ele foi levado ao 32º Distrito Policial, onde deve responder por tentativa de roubo e dano ao patrimônio.





A Guarda Municipal confirmou que esta é a segunda prisão do mesmo homem em menos de duas semanas.





COM INFORMAÇÕES DE METRÓPOLES