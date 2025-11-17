Amistoso entre EUA e Paraguai termina em briga generalizada

Um amistoso realizado no sábado (15), no Subaru Park, em Chester, perto da Filadélfia, terminou em uma violenta briga entre as seleções dos Estados Unidos e do Paraguai. A pancadaria, ocorrida nos minutos finais, viralizou e ofuscou a vitória dos anfitriões por 2 a 1.





Segundo registros, a confusão começou aos 91 minutos, quando Gustavo Gómez, zagueiro do Palmeiras e capitão do Paraguai, disputou uma bola com o defensor americano Alex Freeman durante um lateral. O lance gerou discussões, empurrões e a entrada de Sebastian Berhalter para defender o companheiro. Em poucos segundos, jogadores das duas seleções, além de integrantes do banco, se envolveram no tumulto.





Imagens mostram Gomez agarrando o goleiro Matt Freese pelo pescoço em um dos momentos mais tensos do confronto. Freeman terminou com um corte na boca e sangramento após o empurra-empurra, enquanto outros atletas e membros das comissões técnicas sofreram escoriações.





A arbitragem precisou interromper a partida para conter os ânimos. Após alguns minutos, o jogo foi retomado sem punições imediatas, mas os organizadores já analisam as imagens para avaliar possíveis sanções disciplinares.





Apesar da confusão, a partida teve bons momentos de futebol. Os Estados Unidos dominaram desde o início e abriram o placar logo aos 4 minutos, com um cabeceio de Giovanni Reyna — seu primeiro gol pela seleção após mais de um ano marcado por lesões. Reyna, filho do ex-capitão Claudio Reyna, também deu assistência no jogo.





A resposta paraguaia veio aos 10 minutos, com Alex Arce completando de cabeça um cruzamento de Miguel Almirón. O time de Gustavo Alfaro se fechou para tentar segurar o ritmo intenso dos americanos, mas acabou pressionado durante boa parte do jogo.





No segundo tempo, o domínio dos EUA aumentou. O gol da vitória saiu após erro defensivo paraguaio: Juan Cáceres recuou mal, Reyna recuperou, acionou Folarin Balogun, e o atacante do Mônaco finalizou para fazer 2 a 1. A jogada também contou com falha no corte de Damián Bobadilla.





O Paraguai tentou reagir nos minutos finais, com Blas Riveros criando algumas jogadas pela esquerda, mas a defesa americana segurou o placar.





Os Estados Unidos, um dos anfitriões da Copa do Mundo de 2026, voltam a campo na terça-feira, em Tampa, para enfrentar o Uruguai. Já o Paraguai encerrou sua primeira partida na turnê pelos EUA com preocupação, especialmente pelo comportamento em campo e pelos erros defensivos que custaram a derrota. Gazeta Brasil