Turista russa derruba ladrão de moto e impede assalto em Buenos Aires; ASSISTA!

Imagens de segurança registraram o momento em que uma turista russa, de 33 anos, reagiu a uma tentativa de assalto em Buenos Aires, conseguindo derrubar um dos indivíduos de uma motocicleta utilizada no crime. O incidente ocorreu enquanto a turista pedalava na capital argentina e foi abordada por dois homens. O caso aconteceu neste domingo (16).





A turista, identificada como Alexandra Doketova, estava em uma faixa de pedestres quando dois homens em uma motocicleta Honda XR se aproximaram. Um deles tentou roubar o celular de sua mão. A reação da mulher foi imediata: ela entrou em luta corporal com os assaltantes, agarrando a motocicleta para impedir a fuga.





Ao tentar deter o veículo, a turista foi puxada e acabou caindo na via junto com o passageiro da moto, que tentava roubar o aparelho. O assaltante, após cair, tentou se levantar, mas Alexandra se manteve agarrada aos seus tornozelos, impedindo que ele fugisse do local.





Momentos depois, populares que presenciaram a cena intervieram para auxiliar a mulher. Motoristas estacionaram seus carros, bloqueando a área, enquanto outros civis se aproximaram e imobilizaram o assaltante.





A polícia chegou ao local e prendeu o assaltante imobilizado. O cúmplice, que pilotava a motocicleta, foi detido horas mais tarde, conforme reportado pela imprensa local. Segundo as autoridades, ambos os indivíduos possuíam registros criminais. Em buscas nas residências dos criminosos, a polícia encontrou dez telefones celulares.





No entanto, uma decisão judicial posterior determinou que os criminosos fossem soltos e respondessem em liberdade. Com Gazeta Brasil