Direita soma 70,13% dos votos e impõe grande derrota à extrema-esquerda no Chile

2º turno será entre José Antonio Kast e Jeannette Jara, de extrema esquerda.

Os candidatos conservadores a presidente do Chile somaram 70,13% dos votos e o mais votado deles, José Antonio Kast (Partido Republicano), com 24,05%, irá disputar o segundo turno contra a candidata de extrema-esquerda Jeannette Jara, do Partido Comunista Chileno (PCC), candidata de uma coalizão de partidos esquerdistas, que somou 26,76%.





O jornalista Gustavo Burgos, diretor da prestigiada revista El Porteño, afirmou à televisão local que os chilenos “provavelmente estãn presenciando uma das derrotas políticas eleitorais de maior envergadura da esquerda nos últimos 50 anos”.





O Serviço Eleitoral chileno divulgou os percentuais de votação na noite deste domingo (16), depois de computados 92,66% dos votos. Os demais candidatos de direita foram Franco Parisi (Partido de La Gente), com 19,55%, Johannes Kaiser (Partido Libertário), com 13,94%, e Evelyn Matthei, de centro-direita, com 12,59%.





No total, os candidatos conservadores de direita ou centro-direita somaram 70,13% dos votos e todos eles já garantiram apoio a Kast no segundo turno contra a candidata apoiada pelo atual presidente, Gabriel Boric, do PCC, que conclui seu mandato como um dos presidentes mais mal avaliados pelos seus cidadãos. (Diário do Poder)