HOMEM PERDEU FILHO DE 3 ANOS E ESCREVEU 10 REGRAS QUE TODOS OS PAIS DEVEM SEGUIR. CONFIRA A LISTA

Quando os filhos chegam, a vida ganha um novo significado para os pais, que por sua vez, passam a se sentirem mais motivados para o trabalho desejando melhorar de vida para garantir que os filhos tenham conforto, alimentação, estudem em boa escola, possam receber carinho e ter uma vida feliz.





A prioridade dos cuidados para o bem estar dos filhos, é acompanhada de muito amor, um amor incondicional que mamães e papais sentem e se entregam com toda a força.





Muita gente já deve ter ouvido um pai ou mão ao perder um filho, dizer que isso não deveria acontecer que deveria ser o oposto, os genitores partirem primeiro. Uma coisa é certa, ninguém sabe até quando terá a oportunidade de ficar ao lado daqueles que se ama.





Um pai, Richard Pringle, que perdeu o filho de 3 anos de idade, Hughie, sabe como é viver essa profunda dor do luto. Na tentativa de ajudar outros pais, ele criou 10 regras e publicou na rede social, considerando sua experiência.





Veja a lista que esse pai criou:





1 . Aproveite todo para beijar seu filho sempre que possível, nunca é demais.





2. Deixe de fazer o que estiver fazendo, ao menos por um minuto e dê atenção ao seu filho, tudo é importante, só não é mais do que seu filho.





3. Registre ao máximo momentos do seu filho em fotos e vídeo, pois o futuro ninguém sabe e pode ser tudo o que terá.





4. Invista mais tempo na vida com seu filho que gastando dinheiro. O mais importante é o tempo em que passam juntos brincando, fazendo coisas que irão marcar suas lembranças.





5. Incentive seu filho a cantar e cantem juntos. Tenha uma trilha sonora.





6. Sempre que possível passe as noites juntos, o coloque na cama, leia historinhas, faça as refeições, tudo o que puder fazer junto com seu filho.





7. Nunca deixe de dar um beijo de despedida em seu filho e dizer o quanto o ama, pois não se sabe quando novamente terá essa chance.





8. Se empenhe em tornar o que parece ser chato em algo divertido e faça graça disso.





9. Faça um diário, registre o que puder sobre seu filho. O jeito de falar, quando começou a falar as primeiras palavras e tudo o mais.





10. Tome café da manhã, beije antes de dormir, encontre um tempo para levá-lo a escola.





(Maetips)