IDOSO REALIZA SONHO DE FAZER "SLIME" VIRALIZA E EMOCIONA INTERNET; VÍDEO

Nilson Izaias é o simpático senhorzinho que conquistou internautas do Brasil inteiro ao fazer um vídeo onde conta que já vem tentando fazer sua ‘slime’ e não consegue.





No início do vídeo ele conta que depois de várias tentativas ele achou que não conseguiria fazer a slime, mas que algumas amigas e amiguinhos do seu canal, que no começo tinha cerca de 100 inscritos, ele decidiu tentar novamente.





Ele começa a fazer a slime que demora a ficar firme, mas ele insiste, quando chega nos 5 minutos e alguns segundos de vídeo, ele começa a perceber que ela começa a afirmar e a expressão de alegria no rosto dele é clara, quando ele percebe que conseguiu ele diz que aquele é o dia mais feliz de sua vida.





Depois ele brinca com a slime como uma criança, e ainda chega a ‘zuar’ uma pessoa que teria dito que ele nunca conseguiria, que era melhor ele fazer massa de bolo e colocar no fogão.





O vídeo fez tanto sucesso, que de 100 seguidores, em um final de semana ele está com mais de 1 milhão, e até famosos como Whindersson Nunes comentários sobre o vídeo.