Liberado o empréstimo consignado do Banco do Brasil para funcionários da Prefeitura de Coreaú

A Prefeitura reativou no último dia 19 de fevereiro, o convênio que possibilita aos servidores públicos municipais, a contratação de empréstimos com descontos direto em folha de pagamento. O crédito consignado já está disponível para todos os funcionários efetivos e concursados.





Segundo a Gerente do Banco do Brasil, Valesca Evangelista, atualmente as taxas praticadas para os servidores da Prefeitura estão bem abaixo da média de mercado e os financiamentos podem ser feitos em até 84 parcelas, sendo que elas serão debitadas todos os meses diretamente no contracheque dos servidores, onde poderá comprometer até 30% de seus rendimentos, com a contratação do referido empréstimo.





No momento os empréstimos consignados para servidores da Prefeitura, estão sendo concedidos somente pela agência do Banco do Brasil.





Para solicitar o financiamento o servidor precisa se deslocar até o Banco do Brasil (em nossa Cidade) portando os seguintes documentos: Carteira de Identidade, CPF, comprovante de endereço e de rendimentos (Contracheques). A análise e a aprovação cadastral do cliente será feita na hora do cadastro e o dinheiro é liberado já no dia seguinte.