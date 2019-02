"Maduro só sai à base do tiro", diz Eduardo Bolsonaro

No que depender do deputado Eduardo Bolsonaro, o filho “03” do presidente Bolsonaro, o Brasil deveria intervir militarmente na Venezuela.





Bem diferente do discurso do pai, que se “esforça para caracterizar a ação do Brasil na fronteira com a Venezuela como uma iniciativa ‘exclusivamente humanitária”.





“Achar que o problema da Venezuela é só dos venezuelanos é não enxergar um palmo adiante”, escreveu Eduardo no Twitter, nesta madrugada, seguido de um vídeo (assista aqui) em que diz que “Maduro só sai à base do tiro, da bala”.

Com informações do portal MSN

