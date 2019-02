MÉDICO CAPOTA HILUX EM RERIUTABA/CE

Um acidente de carro, modelo Hilux, cor cinza, placas de Fortaleza, foi registrado nesta tarde de quinta-feira (21/02), por volta das 16h30min na Ladeira do Oitizeiro em Reriutaba, CE 366 Km 05, região noroeste do estado do Ceará.





Segundo informações, um jovem médico vinha sozinho de São Benedito e iria para Fortaleza onde irá trabalhar como médico residente. Segundo uma pessoa que estava no local, hoje teria sido o último dia de atendimento onde trabalhava no município de São Benedito.





O acidente ocorreu após o médico perder o controle do veículo ao sobrar em uma curva, e ao perceber que ia chocar-se com a proteção de ferro ele desviou mas no entanto o carro capotou, bateu no meio fio do lado do passageiro e desceu o aterro. Vale lembrar que o local já aconteceu diversos acidentes, inclusive com vítimas fatais e a poucos metros do local há um abismo.

Felizmente houve só danos materiais. O mesmo saiu sem ferimentos graves, mas estava bastante nervoso. O carro ficou bastante danificado e o reboque do seguro foi acionado para a remoção.





Até o fechamento desta notícia, não conseguimos obtermos o nome do médico.





Fonte: Aconteceu Ipu / Reriutaba Notícias