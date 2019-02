Faleceu nesta sexta-feira, 8 de fevereiro, em Fortaleza, o empresário e ex-vereador de Sobral, Paulo de Tarso Ponte Pierre. O velório deve acontecer a partir das 22h de hoje, no Cemitério Jardim Eterno, na BR 222. A missa de corpo presente será neste sábado (9), as 10h, na Igreja de São Francisco, seguido de sepultamento no Cemitério São José, no centro da cidade.





(Sobral em Revista)