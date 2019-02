NOVIDADE NO GUARANY DE SOBRAL: "ALEX GOL"

Na tarde desta terça-feira (5), o atacante "Alex Gol” foi integrado à Comissão Técnica do Guarany S.C/UNINTA, que se encontra na capital cearense concentrada para o confronto contra o Horizonte. A partida está prevista para às 21h:30 desta quarta-feira (6) e marca a estreia do Cacique do Vale na segunda fase do Estadual. A Diretoria do bugre trabalha para regularizar o atacante ainda nesta semana e assim deixá-lo à disposição do treinador Anderson Batatais para o confronto contra o Fortaleza E.C, que acontece no dia 10/02, no estádio do Junco, em Sobral.





O atacante de 32 anos foi revelado pelo Rezende, do Rio de Janeiro e já teve passagem por clubes como Roma (Itália) e Emirates (Emirados Árabes), além de Ponte Preta/SP e Botafogo/RJ.