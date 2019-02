Moradores da avenida Dr. Guarany, no bairro Cidao, sofrem com o "piscinão" que se formou na via pública.





Segundo informações de populares, a obra está abandonada e quem está pagando o "pato" são os moradores, pois toda que vez passa veículos, a água invade as residências, causando transtornos e prejuízos.



A obra está orçada em quase R$ 5 milhões!





Confira o vídeo: