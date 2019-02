PREFEITO CARLOS RONER TRAZ PARA COREAÚ O PROJETO "TROCA EFICIENTE"

O Projeto proporcionará a TROCA DE 70 GELADEIRAS.

O evento será realizado no período de 25/02 a 27/02, seguindo o cronograma:





25/02 - de 09:00 às 17:00 - Triagem e Cadastros





26/02 - de 08:00 às 17:00 - Triagem e Cadastros





26/02 - de 17:30 às 19:00 - Etapa de Sorteio





27/02 - de 07:00 às 10:00 - Etapa de Entrega









Local: PRAÇA DA MATRIZ DE COREAÚ





Serão beneficiadas 70 famílias do município através da troca de refrigeradores velhos e ineficientes por um refrigerador novo Esmaltec de 245L, de baixo consumo com Selo Procel (Selo do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica que permite os consumidores identificar os eletrodomésticos que consomem menos energia). Os inscritos também poderão realizar a troca de até duas lâmpadas ineficientes compactas (lâmpadas comuns fluorescentes e incandescentes) por duas lâmpadas de LED de baixo consumo, além de poderem participar de palestras educacionais de geração de energia e dicas de consumo consciente.





Como Participar:





-Apresentar a última conta de energia em dias (sem inadimplência);





-Ser classificado como residencial monofásico com consumo médio de até 150kwh ou ser inscrito no programa Tarifa Social (Baixa Renda);





-Portar Identidade e CPF do titular da conta;