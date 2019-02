Profissionais a serviço da Polícia Civil morrem em capotamento no Cariri

Identificados como Jocelio e Quintela, os dois faleceram após a viatura em que estavam capotar.



Dois agentes de segurança morreram em acidente de carro entre as cidades de Jucás e Saboeiro na tarde desta quinta-feira, 28. Identificados como Jocelio e Quintela, os dois faleceram após a viatura em que estavam capotar.





O POVO apurou que os dois faziam parte do Departamento Técnico Operacional (DTO) da Polícia Civil do Ceará (PCCE) e estavam viajando a trabalho. A viatura teria capotado na região do Cariri por causa de um animal que estava na pista. Os detalhes do acidente ainda não foram esclarecidos.





A reportagem solicitou informações à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda resposta.





Com informações do portal O Povo