Raríssimo: mãe de 25 anos dá à luz naturalmente a sete bebês

O caso aconteceu no Iraque e, acredite, as seis meninas e um menino nasceram saudáveis. Agora, são dez crianças na família.

É até difícil de acreditar. Uma mãe de 25 anos, deu à luz a sete crianças - seis meninas e um menino - e todos eles nasceram de parto normal. A família mora na província de Diyali, no leste do Iraque. Segundo os jornais iraquianos, é o primeiro caso de sétuplos no país do Oriente Médio. Um porta-voz do departamento de saúde local divulgou um comunicado dizendo que a mãe e seus sete bebês estão perfeitamente saudáveis.





Quando descobriram que estavam esperando sete crianças, o casal teria se recusado a fazer redução seletiva. Está "nas mãos de Deus", eles disseram. O pai das crianças, Youssef Fadl, disse que ele e sua esposa, que já tinham mais três filhos, não planejavam aumentar a família. No entanto, agora são dez filhos para criar!









Os primeiros sétuplos





O primeiro caso de sétuplos sobreviventes do mundo foi em 1997, nos Estados Unidos. O casal, Kenny e Bobbi McCaughey, de Iowa, já era pais de Mikayla Marie, quando os sete nasceram. O parto foi acompanhado por equipes de jornalistas do mundo todo que, depois, invadiram a modesta casa da família.





Na época, os pais receberam milhares de doações, entre elas uma casa, uma van, um ano de alimentos, dois anos de fraldas e bolsas universitárias completas para qualquer universidade estadual em Iowa. Durante os primeiros meses de vida, os sétuplos bebiam 42 mamadeiras por dia e usavam nada menos do que 52 fraldas. Veja, abaixo, fotos da época do nascimento e confira como eles estão atualmente.





