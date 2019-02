Rumores de possível rompimento sacode os bastidores da política em Forquilha

O Clima ficou tenso e quente fervilhando nos bastidores da política no município de Forquilha. Tudo por conta do surgimento de vários nomes de lideranças próximos do atual prefeito Gerlásio Loiola-Play (PT), que tem gerado duvidas nos aliados, que passam a desconfiar de uma manobra do atual gestor para não cumprir o acordo com seu vice-prefeito, Régis Prado, para indicar seu sucessor.





O atual vice-prefeito Régis Prado (PMDB), filho do ex-prefeito Raimundo Malaquias, está no seu segundo mandato, nessa mesma dobradinha com o Gerlásio Loiola (Play), aguardando pacientemente o acordo inicial da parceria, para indicar o sucessor nas eleições de 2020, já que o Play, não mais pode concorrer às eleições.





Com o aproximar da eleição do próximo ano, Régis Prado, pretende consagrar sua esposa Guida Prado, como pré-candidata ao cargo de prefeito de Forquilha. No entanto, espera contar com o apoio do atual prefeito e da cúpula do seu partido, uma vez que já conta com o apoio irrestrito do Deputado Federal, Genecias Noronha e Deputada Estadual, Aderlania Noronha, ambos do Solidariedade. Contudo, as articulações esta só no campo das especulações e nada confirmado ainda.





Guida Prado, possui alta popularidade entre os munícipes forquilhenses, além de acumular uma vasta experiência que lhe capacitam para o cargo. Tais como: Professora da rede municipal de Educação em Sobral; Secretária da Saúde em Forquilha (2004); Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social em Forquilha (2013); e atualmente, ocupa o cargo de Secretária de Governo e Relações Comunitárias em Forquilha.





Fazem parte da lista de possíveis pré-candidatos a prefeito de Forquilha nas eleições de 2020, os nomes do Fazendário, Raimundo Filho, coordenador de campanha do Play; Inspetor de Polícia, Valdir Loiola. Ambos primos do Gerlásio.





Já o bloco de oposição liderados pelos ex-prefeitos Edmundo Rodrigues-Pitbull (PDT), e seu Sobrinho Ednardo Filho, e o ex-presidente da Câmara de Forquilha, Otacílio Loiola. Por outro lado, o ex-prefeitos Zé Antônio e seu filho Toinzinho, além do Dr. Abdias Araújo e Dr. Frota Neto. Vamos esperar que mais nomes vão aparecer.





Há quem acreditem que o rompimento de acordo entre o grupo político majoritário da situação, só beneficiária o bloco de oposição que se forma no pensamento de unidade para vencer as eleições.





(Blog do Célio Brito)