Santa Casa de Sobral se prepara para a Campanha de Doação de Sangue nos dias 11 e 12 de fevereiro

A coordenadora do setor de Responsabilidade Social da Santa Casa de Misericórdia de Sobral (SCMS), Ana Helena Vasconcelos, visitou o Departamento de Ensino Pesquisa e Extensão (DEPE/SCMS). Na oportunidade, Ana Helena Vasconcelos encontrou-se com Rosiane Marques para tratar da logística e dos espaços que serão utilizados durante a campanha de Doação de Sangue, que acontece no segundo andar do DEPE, nos dias 11 e 12 de fevereiro junto aos colaboradores da Santa Casa.

Rosiane Marques e Ana Helena Vasconcelos apresentam camisa da campanha da Doação de Sangue na Santa Casa





O tema da Campanha é "Multiplique Amor, Vida. Doe Sangue", com apoio do Hemoce/Governo do Estado do Ceará. É importante que os colaboradores internos e externos, acompanhantes e acadêmicos que pretendam participar da campanha, apresentem um documento de identificação com foto oficial no ato da doação. Deve-se observar, ainda, os seguintes critérios: estar bem de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50kg e estar bem alimentado.

A ação contará com o apoio logístico (equipamentos e equipe técnica) do Hemocentro de Sobral/Hemoce, que há 25 anos mantém uma exitosa parceria com o hospital. O objetivo da ação é o de suprir os estoques do Hemocentro de Sobral/Hemoce com bolsas de sangue para o período carnavalesco que já se aproxima.





(Blog Encontro com a Saúde)