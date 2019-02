Esse rapaz veio acompanhar o irmão numa cirurgia, no hospital Santa Casa, impossibilitado de permanecer no centro cirúrgico, ficou em frente a emergência. Desde então, a família não teve mais contato com desde segunda-feira, dia 11/02/2019.





O nome dele é Flávio Dutra Jacinto, reside na cidade de Jijoca de Jericoacoara/Ce.





Contato da família (88) 9 9976-8618 / ( 88) 9 9692-5829